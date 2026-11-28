Сили оборони України уразили в ніч на суботу три об'єкти нафтової галузі РФ, задіяні у забезпеченні російської збройної агресії проти України: вузол Urals у Самарській області, нафтопереробний завод в Ростовській області та станцію "Нурліно" в Башкортостані, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

"В районі населеного пункту Просвет Самарської області уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара". У резервуарному парку спалахнула пожежа. Це один із ключових вузлів "Транснефти", де формують експортну суміш Urals. Через цю ЛВДС проходить до половини російського нафтового експорту", – йдеться в повідомленні.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Нурліно" розташована більш ніж за 1200 км від українського кордону та теж працює у системі магістральних нафтопроводів Транснефть, забезпечуючи перекачування значних обсягів російської нафти ключовими магістралями.

"Також уражено Новошахтинський НПЗ у Ростовській області – завод, здатний переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. В районі об'єкту зафіксовано вибухи та пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються", – повідомили в Генштабі.

Крім того, за результатами попередніх уражень підтверджено знищення резервуара РВС-20000 на ЛВДС "Самара" 13 листопада, а також знищення п'яти вертикальних резервуарів і пошкодження установок первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 на Куйбишевському НПЗ у Самарі 25 листопада.