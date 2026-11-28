Четверо людей дістали поранень в Павлоградському та Нікопольському районах Дніпропетровської області внаслідок ворожих обстрілів в суботу, повідомив очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

"У Тернівській та Богданівській громадах Павлоградського району понівечені підприємство та приватні будинки. Постраждав 42-річний чоловік. Він лікується амбулаторно. У Нікопольському районі потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені торгівельні павільйони. Поранень дістали жінки 32 та 48 років і 45-річний чоловік. Усі на амбулаторному лікуванні", – написав Ганжа в Телеграм.

Усього, за його словами, ворог атакував п'ять районів області безпілотниками понад 40 разів. В інших трьох районах – без постраждалих.

"У Дніпровському районі противник цілив по Підгороднянській, Солонянській та Царичанській громадах. Пошкоджене складське приміщення… У Синельниківському районі росіяни вдарили по райцентру, Петропавлівській, Васильківській та Раївській громадах. Понівечені підприємства, інфраструктура, гаражі, приватний будинок", – повідомив очільник обладміністрації.

Крім того, у Кривому Розі внаслідок обстрілів пошкоджені гаражі, автівки, багатоквартирні будинки, офісна будівля, господарчі споруди, проінформував Ганжа.