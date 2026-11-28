Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації підрозділу випробувального центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон" російської армії в тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області, повідомляється в телеграм-каналі угруповання військ "Південь" в суботу ввечері.

"За наявними розвідувальними даними, знищено навчально-тренувальну базу для підготовки пілотів ворога, місця розташування особового складу та зберігання безпілотників. Також підтверджено ураження представників керівного складу підрозділу. Попередньо, втрати противника можуть становити більше 30 загиблих та до 70 поранених", – йдеться в повідомленні.

За повідомленнями очевидців, після удару в районі цілі неодноразово детонували боєприпаси.

"Значну кількість російських військових доправили до місцевої лікарні. Тіла загиблих, за наявною інформацією, вивезли до Маріуполя", – розповіли в УВ "Південь".