Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 23 жовтня "Про заходи з посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури на наступний опалювальний період 2026/27 року", яким передбачається, зокрема, заборона висвітлення у ЗМІ наслідків руйнувань та термінів відновлення критичної інфраструктури, а також ходу будівництва захисних споруд на них.

"Кабінету міністрів України… вжити невідкладних заходів щодо заборони висвітлення у засобах масової інформації про наслідки руйнувань і терміни відновлення об'єктів критичної інфраструктури, а також етапи та стан будівництва захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору і сектору життєзабезпечення населення, зокрема, які передбачені Комплексними планами стійкості регіонів та окремих міст", – йдеться в одному з пунктів рішення РНБО.

Відповідний указ №1151/2026 від 28 листопада опублікований на сайті голови держави.

Іншими пунктами рішення РНБО Кабміну доручено протягом місяця посилити інженерно-технічний захист пріоритетних об’єктів критичної інфраструктури, пріоритизувати для забезпечення їх протиповітряного прикриття та активізувати залучення підприємств паливно-енергетичного сектору та сектору систем життєзабезпечення критичної інфраструктури до утворення груп протиповітряної оборони. Крім того, у двотижневий строк уряд має спростити оформлення прав на земельні ділянки під енергооб’єкти.

Міністерству оборони України спільно з Генеральним штабом Збройних сил України доручено затвердити план заходів щодо об’єктового протиповітряного захисту об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, для залучення цільових фінансових ресурсів та засобів від партнерів та комплектування відповідних підрозділів Сил оборони засобами ППО.

Міністерству енергетики України спільно з операторами критичної інфраструктури доручено за два місяці розробити план-графік будівництва сховищ на об’єктах інфраструктури, де є така потреба, а протягом місяця підготувати до використання наявні укриття.

Низці відомств, Агентству відновлення, місцевим адміністраціям та операторам критичної інфраструктури доручено за місяць завершити облаштування та ремонт інженерного захисту об’єктів енергетики й систем життєзабезпечення від повітряних атак згідно з концепцією "Країна-фортеця" та попередніми постановами уряду. У разі пошкоджень цей захист мають постійно відновлювати та звітувати щокварталу.

Окремо уряд поставив завдання Агентству відновлення та "Укренерго" за місяць добудувати захисні споруди ІІ та ІІ (тимчасового) рівнів на визначених об’єктах критичної інфраструктури, а Держспецзв’язку, Генштабу ЗСУ та проєктному інституту Міноборони за місяць оновити вимоги до інженерного захисту (постанова № 471), зокрема методику оцінки укриттів першого рівня.

Низка пунктів рішення не оприлюднена і має позначку "для службового користування".

Обласним та Київській міській адміністраціям у місячний строк доручено "ухвалити рішення про передання з державної до комунальної власності столиці обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії". Також доручено забезпечити розбудову маневреної та захищеної когенерації, збільшити кількість засобів резервного живлення, організувати інженерний захист об’єктів енергетичної інфраструктури і розвитку сфери когенерації в регіонах, підготувати будинки до можливих відключень електроенергії.