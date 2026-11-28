Росія у 2026 році різко збільшила кількість ударів по харчових підприємствах України: з початку року зафіксовано щонайменше 62 атаки на заводи й продовольчі склади, що майже вдвічі більше, ніж за всі попередні роки повномасштабного вторгнення разом узяті (36), повідомило Міністерство оборони у суботу.

"Харчові заводи, склади й зерносховища, призначені для забезпечення потреб цивільного населення, є цивільними об'єктами й перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Напади на такі об'єкти є порушенням міжнародного права і воєнними злочинами. Такі удари порушують міжнародне гуманітарне право", – наголосило відомство .

Воно додало, що згідно Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій, чинного і для Росії, продовольча інфраструктура має спеціальний захист як об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення. Заборонено піддавати нападу або знищувати, виводити або доводити до непридатності об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення, такі як запаси продуктів харчування, сільськогосподарські райони, що виробляють продовольство, посіви, худобу.

Спеціальний захист не поширюється лише на об'єкти, які забезпечують виключно особовий склад збройних сил або прямо підтримують воєнні дії, але й щодо об'єктів, які прямо підтримують воєнні дії, заборонені дії, через які цивільне населення може залишитися без достатньої кількості продовольства або води, йдеться у повідомленні.

Міноборони уточнило, що у 2022 році було 13 ударів, у 2023 році – 5, у 2024-му – 7 та у 2025-му – 11. Підрахунок охоплює цілеспрямовані атаки на харчові підприємства, продовольчі й холодильні склади та логістичні центри, спирається на повідомлення медіа й компаній, тому перелік неповний: частину уражених об'єктів не називають із міркувань безпеки.

Зазначається, що під ударами не лише заводи: так, за інформацією обласної військової адміністрації, на Чернігівщині з початку року було понад 100 влучань по фермерських господарствах і агропідприємствах.