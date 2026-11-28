Одна людина загинула внаслідок російської атаки в Солом'янському районі Києва в суботу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі внаслідок атаки ворога загинула жінка", – написав Кличко в Телеграм.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, також у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративну будівлю. Крім того, у Шевченківському районі уламки впали на відкритій території біля житлового будинку.

В Києві о 16:49 було оголошено повітряну тривогу жовтого рівня небезпеки через дронову загрозу, а о 17:18 – відбій. Під час тривоги в місті було чути вибухи.

Як повідомлялося, раніше у суботу Кличко повідомив про влучання в об'єкт критичної інфраструктури під час атаки окупантів, а також про пожежу автомобілів на заправці через падіння уламків збитого дрона.