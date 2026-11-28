Пожежа автомобілів виникла на парковці в Шевченківському районі Києва внаслідок падіння уламків збитих під час повітряної тривоги дронів у суботу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі, внаслідок паління уламків, сталося загоряння автівок на парковці. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в Телеграм у суботу.

Тим часом Київська міська військова адміністрація повідомляє про загоряння одного автомобіля в Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки. "Відповідні служби слідують на місце події", – йдеться в повідомленні.

Про постраждалих міський голова та військова адміністрація не повідомляли.

В Києві о 15:52 було оголошено повітряну тривогу жовтого рівня небезпеки через дронову загрозу, а о 16:25 – відбій.

Як повідомлялося, раніше у суботу Кличко повідомив про влучання в об'єкт критичної інфраструктури під час атаки окупантів.