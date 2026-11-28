Командувач угруповання військ "Центр" та командир Третього армійського корпусу (3 АК) бригадний генерал Андрій Білецький назвав неприйнятним відвід українських військ з Донецької та Луганської областей в рамках будь-якої угоди щодо завершення чи припинення війни.

"Це був би абсолютний колапс: для президента – він це чудово розуміє – для уряду та для самосвідомості українців", – заявив Білецький в інтерв'ю The Washington Post, опублікованому в суботу.

Коментуючи відновлення перемовин щодо завершення війни, він заявив, що позиції України були початково підірвані тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа пішла на поступки РФ, розпочавши ширше обговорення питань європейської безпеки.

"Якщо ми відступимо, просто залишивши людей і землі напризволяще, це стане моральним руйнуванням для всієї нації… Україна не може погодитися на здачу Донбасу", – додав командир 3 АК.

Білецький заявив, що "найреалістичнішою пропозицією" є замороження війни на нинішніх лініях фронту, але без відмови Києва від окупованих територій.

Коментуючи успішну контрнаступальну операцію "Вівальді", проведену в Донецькій області, він зазначив, що вона вирізнялася від минулих операцій суворою секретністю. "Ми не маємо переваги в безпілотних системах, значно відстаємо в артилерії та значно відстаємо за чисельністю особового складу... І все ж, незважаючи на все це, саме ми вели наступ", – сказав Білецький, пояснивши, що був використаний ефект несподіванки та відволікання уваги.

Він стверджує, що ті інституційні зміни, які забезпечили успіх операції "Вівальді", якщо їх поширити на всі збройні сили України, принесуть результати, які можуть дати Україні перевагу в переговорах. "Коли через п'ять-шість місяців стане зрозуміло, що Росія не тільки не наблизилася до встановлення повного контролю над Донбасом, а й втрачає позиції, тоді можна буде серйозно підійти до питання про припинення бойових дій уздовж лінії фронту… Ми маємо змусити росіян усвідомити, що їхня мета, яку вони вже звузили, є недосяжною", – сказав Білецький.

На запитання видання, чи стала мобілізація в Україні політично токсичною темою, командир 3 АК відповів, що "майже в кожній країні після першого року ентузіазму мобілізація стає дуже негативною, дуже дратівливою темою", стверджуючи, що розширення використання безпілотних систем та дронів допоможе пом'якшити цю проблему.

На запитання, чи має він президентські амбіції, Білецький відповів, що "лише повністю корумповані люди" можуть думати про політику, коли країна перебуває в "апокаліптичній боротьбі за виживання".

Натомість він зазначив, що його пріоритетом зараз є допомога в реформуванні армії, і він хотів би займатися цим і після завершення війни. "Навіть якщо війна закінчиться, я хотів би й надалі займатися цим, адже армія буде головним стовпом державотворення країни протягом наступних 50 років", – сказав Білецький.