Президент України Володимир Зеленський обговорив з заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою пріоритети в роботі в рамках антибалістичної програми Freyja та відповідні домовленості з виробниками в Європі.

"Рухаємось за програмою, і створення справді ефективної антибалістичної системи наближаємо", – написав Зеленський в Телеграм у суботу за результатами розмови.

Також він повідомив, що обговорив з Палісою "окремі кадрові питання у військовій сфері". "Проведемо призначення разом з міністром оборони України та Головнокомандувачем ЗСУ", – анонсував президент.

За словами Зеленського, у своїй доповіді заступник керівника ОП повідомив про ситуацію на фронті та у військах, а також наявні потреби. "Готуємо продовження програми закупівель пікапів на наступний рік – обсяги, фінансування. Важливо допомагати із цією потребою і надалі", – повідомив президент.