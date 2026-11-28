У Відні були затримані двоє громадян України, яких підозрюють у шпигунстві і звільнили з-під варти два тижні тому, повідомляє ORF.

"Прокуратура Відня підтвердила, що обидва обвинувачені – співробітники військової розвідки України – знову перебувають під вартою. Однак, оскільки справа є секретною, офіційно більше інформації отримати не вдалося", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання з посиланням на джерела, причиною повторного затримання міг стати аналіз вилучених у підозрюваних носіїв інформації – зокрема, мобільних телефонів та комп'ютерів. Там нібито було виявлено докази того, що ці двоє чоловіків планували здійснити у Великій Британії незаконні розвідувальні операції, а саме викрадення осіб, яких хотіли б бачити на лаві підсудних в Україні.

Початкове затримання двох агентів військової розвідки викликало резонанс також і тому, що згодом у Відні було затримано й українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача та його оператора. Оператор, який отримав травми під час затримання, підозрювався і досі підозрюється у співпраці зі співробітниками розвідки.

Як повідомлялося, керівника відділу розслідувань "Української правди" Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали у Відні 8 жовтня, під час виконання журналістського завдання. МЗС України та українське посольство у Відні оперативно залучилися до врегулювання ситуації, вимагаючи від австрійської сторони офіційних роз'яснень щодо інциденту. У п'ятницю Ткача відпустили з-під варти, пізніше після медичної допомоги та слідчих дій було звільнено і його колегу.

Пізніше стало відомо, що ордер на арешт Ткача і його оператора було видано в межах розслідування щодо двох інших громадян України, яких затримали за підозрою у шпигунстві.