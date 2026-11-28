В проєкті державного бюджету на 2027 рік до другого читання додали понад 5 млрд грн на сферу освіти і науки, повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак (фракція "Слуга народу").

Як написав Бабак в телеграм-каналі, в підготовленому урядом проєкті бюджету до другого читання для сфери освіти і науки порівняно з першим читанням додалося: 2 млрд грн для пілотного проекту з реформування системи оплати праці вчителів (школи матимуть можливість добровільно перейти на іншу модель оплати праці); 1,3 млрд грн - на укриття для закладів освіти; 1 млрд грн - для створення мережі кампусів досконалості на базі університетів; 970,7 млн грн - для наукових установ Національної академії наук.

Також передбачено програми енергонезалежності для університетів (500 млн грн) та будівництва/реконструкції гуртожитків і пансіонів (400 млн грн) зі спеціального фонду.

Як зазначала раніше голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, залишки освітньої субвенції-2026 розподілятиме уряд, зокрема 500 млн грн піде енергонезалежність закладів фахової передвищої та вищої освіти, 400 млн грн – на гуртожитки і пансіони шкіл з проживанням, решта – на оперативні потреби освіти.

Як повідомлялося, перша редакція проєкту державного бюджету на 2027 рік до передбачала збільшення фінансування Міносвіти на 49,3 млрд грн, або на 18,2% порівняно з 2026 роком. Зокрема, на фінансування програм міністерства передбачено 319,3 млрд грн.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій пропонував збільшити на 22,5 млрд грн фінансування Міносвіти в проєкті держбюджету-2027.

28 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №16000 "Про державний бюджет України на 2027 рік" із дефіцитом майже 1,7 трлн грн.

27 листопада Кабінет міністрів ухвалив і спрямує до парламенту проєкт держбюджету-2027, доопрацьований до другого читання, в якому майже на 7 млрд гривень було збільшено державні інвестиції, зокрема в освіту, науку, культуру та спорт.