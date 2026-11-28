Поліція посилила охорону території німецької компанії Wingcopter у місті Вайтерштадт у федеральній землі Гессен, яка готується разом із українським партнером виробляти розвідувальні безпілотники для України.

Як повідомляє видання Bild, у ніч на суботу територію висвітлювали потужні прожектори, поряд було багато поліцейських машин, а представники відомства заявили, що "вважають за необхідне вжити заходів захисту для компанії".

За даними фотоагентства 7aktuell, на території та навколо неї стояли до 15 поліцейських автомобілів.

Раніше про конкретні напади чи інші інциденти не повідомлялося. Очікується, що заходи збережуться й у найближчі ночі.

За даними Bild, охорона пов'язана із новим оборонним замовленням: декілька днів тому стало відомо, що Німеччина виділить близько EUR34 млн на створення виробничих потужностей для випуску безпілотників. Wingcopter та українська компанія Shadow Flytech, що входить до складу TAF Industries, створили для цього спільне підприємство у Німеччині. Планується випускати українські розвідувальні дрони BABKA та німецькі Wingcopter 262.

За даними компанії, спочатку безпілотниками у значних кількостях постачатимуть українські збройні сили. Точні місця майбутнього виробництва поки що не розкриваються.