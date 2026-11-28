Російські окупанти вранці в суботу, 28 листопада, продовжували атакувати Білу Церкву на Київщині, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"3 людини постраждали внаслідок ворожої атаки", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Росіяни били по житловій забудові, гаражному кооперативі та інфраструктурному об'єкту.

У гаражному кооперативі виникла пожежа, горіли 6 гаражів – займання вже ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено скління у шести багатоповерхівках поруч.

"Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місцях працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків. Інформація уточнюється", – зазначили в ДСНС.