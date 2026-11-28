У місті Мостиська Львівської області 27 листопада відбулася церемонія поховання останків військовослужбовців Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року, захищаючи Львів від нацистської агресії, повідомило Міністерство культури України.

"Право на гідне поховання та вшанування пам’яті померлих є одним із засадничих принципів співпраці України та Польщі у питаннях проведення пошукових та ексгумаційних робіт", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві додали, що серед загиблих військовослужбовців Війська Польського могли бути представники різних національностей, зокрема поляки, українці та євреї, і їхній подвиг є частиною спільної історії українського та польського народів, історії боротьби Європи за свободу.

Зазначається, що з української сторони у церемонії взяв участь перший заступник міністра культури Іван Вербицький, голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров, голова Яворівської районної державної адміністрації Ярослав Коминський та Мостиський міський голова Мирослава Пельц.

Польську сторону представляли державний секретар Канцелярії президента Республіки Польща Войцех Коларський, заступник державного секретаря Міністерства культури і національної спадщини Польщі Марек Кравчик, заступник голови Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Полейовскі, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч, генеральний консул Польщі у Львові Марек Конрад Радзівон, представники Збройних сил та дипломатичних установ Польщі.

У міністерстві нагадали, що у вересні 1939 року в передмістях Львова точилися запеклі бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського. Одним із місць бойових дій було село Голоско Велике. Загиблих військовослужбовців Війська Польського поховали у братській могилі на території сільського кладовища. У радянський період військові поховання зазнали руйнувань. У 1958 році село увійшло до складу Львова.

У 2019 році на території старого Голосківського кладовища провели пошукові дослідження, під час яких виявили ознаки місць поховань.

У 2026 році під час ексгумаційних робіт віднайшли останки військовослужбовців Війська Польського та військовослужбовців Вермахту. Також фахівці виявили окремі розрізнені останки, приналежність яких ще належить встановити. Ймовірно, вони належать ще двом людям. Серед знахідок – солдатські жетони, медальйони, елементи військової уніформи та особисті речі.

Як повідомлялося, на початку травня 2025 року стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. 14 листопада 2025 року тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині.

Крім того, в кінці вересня 2025 року проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

В середині грудня 2025 року Українсько-польська робоча група з питань історичної пам’яті визначила плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік. Зокрема, заплановано пошуки та ексгумації з українського боку: в Углах (відбулися), а також на території колишніх сіл Гута Пеняцька та Острівки, а у Польщі аналогічні роботи заплановано в Сагрині та Ласкові.

27 березня 2026 року завершилися пошукові роботи в селі Угли Рівненської області, які проводила спільно українсько-польська експедиція. Масових поховань не виявили.

18 червня завершилися пошукові роботи на місці масового поховання жертв подій 1944 року у селі Гута-Пеняцька Львівської області, у ньому знайдена братська могила площею близько 70 кв м, але ексгумація похованих там людей відкладена на наступний рік.

В кінці червня тривав новий етап пошуку останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1945 року, на території колишнього села Пужники (нині у межах села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району Тернопільської області).

В липні на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька (нині у межах Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області) розпочалися дослідження з метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців вказаних сіл, які загинули у серпні 1943 року. У процесі ексгумаційних досліджень на території колишнього села Воля Островецька було знайдено останки 48 осіб, а на території колишнього села Острівки було знайдено останки 6 осіб. У кінці серпня на Волині перепоховали останки 55 колишніх жителів Острівків і Волі Островецької.

На початку серпня польська сторона передала перелік місць для проведення подальших пошукових і ексгумаційних робіт на території України

За результатами пошукових робіт у вересні на старому Голосківському кладовищі у Львові знайдено 113 останків солдатів Війська Польського.

У жовтні розпочалися пошукові дослідження місць поховань осіб, які загинули або зникли безвісти в роки Другої світової війни на території села Ласків, гміни Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства Республіки Польща.