Через наслідки ворожих обстрілів та перевантаження обладнання станом на цю годину на Київщині діють аварійні відключення електроенергії, повідомляє "Укренерго" вранці в суботу.

"Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться, щойно дозволить ситуація в енергосистемі. Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", – зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Актуальні графіки відключень публікуються на офіційних сторінках операторів системи розподілу.