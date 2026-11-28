У Ніжині на Чернігівщині після опівночі завершилися рятувальні роботи на місці російського удару по підприємству, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ця атака забрала життя семи людей. Щирі співчуття родинам. Ще 7 людей постраждали", – написав Чаус в телеграм-каналі.

Він додав, що рятувальники працювали увесь день і вночі, хоча роботи доводилося призупинити через загрозу повторних ударів.

Також ворог атакував дронами Чернігів.

"Російські удари забрали життя 46-річного чоловіка, попри те, що лікарі боролися за нього. Співчуття рідним. Троє людей постраждали – всі на амбулаторному лікуванні. Влучання прийшлося по території одного з підприємств міста. Займання там загасили вогнеборці", – розповів очільник ОВА.

Крім того, були атаковані сільгосппідприємство в Семенівці та лісове господарство в Корюківці.

Як повідомлялося, удару по підприємству в Ніжині було завдано в першій половині дня в п'ятницю, 27 листопада. Раніше було відомо про двох загиблих і чотирьох поранених.