Російські окупанти в ніч на суботу, 28 листопада, продовжили атакувати цивільну інфраструктуру Житомирщини, повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Вчора ввечері російські безпілотники атакували Коростень. Внаслідок ударів по об'єктах залізничної інфраструктури та адміністративних будівлях виникли пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написав Бунечко в телеграм-каналі.

Він додав, що завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС усі пожежі ліквідовано.