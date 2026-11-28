Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по і 25 населених пунктах області, 23 людини, у тому числі діти, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків зазнали поранень чоловіки 53 і 65 років, ще четверо людей отримали гостру реакцію на стрес; у сел. Пісочин зазнали поранень 39-річний чоловік, 53-річна жінка та дівчатка 3, 9 і 16 років, ще четверо людей отримали гостру реакцію на стрес; у м. Лозова 5 людей отримали гостру реакцію на стрес; у с. Безруки Дергачівської громади 56-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес; у с. Катеринівка Лозівської громади 59-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес; у с. Високе Золочівської громади поранено 27-річну жінку", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.