Сили ППО в ніч на суботу знешкодили 141 із 162 російських ударних дронів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ворожий БпЛА типу Shahed (54 із них – реактивні), "Гербера" та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з 18:00 27 листопада противник атакував 162 ударними БпЛА типу Shahed (74 з них реактивні), "Гербера" і дронами-імітаторами типу "Пародія". Їх запускали з напрямків Орел, Міллерово, Курськ (РФ), з окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Зафіксовано влучання на 13 локаціях і падіння уламків на семи. Атака триває, у повітряному просторі кілька ворожих БпЛА.