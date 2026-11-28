Російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини, є поранені, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"П'ятеро людей дістали поранень. Серед постраждалих – дитина", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжі, у Дніпрі пошкоджено транспортну інфраструктуру, у тяжкому стані госпіталізували 26-річну жінку, у стані середньої тяжкості – 47-річного чоловіка. У Нікопольському районі під ударом були райцентр, Марганецька і Покровська громади, у стані середньої тяжкості госпіталізовано 29-річного чоловіка і 15-річного хлопця.

У Синельниківському районі пошкоджено підприємство та інфраструктуру. У Тернівській громаді Павлоградського району пошкоджено підприємство, постраждала людина.