Російські війська протягом доби понад 700 разів атакували Запорізьку область, одна людина загинула, ще п'ятеро поранені, повідомляє голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 701 удар по 49 населених пунктах Запорізької області", – написав він у телеграм-каналі.

Як зазначається, загиблий і поранені в Запоріжжі та Запорізькому районі.

РФ завдала 18 авіаударів, 539 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя і понад 30 населених пунктів області. Також зафіксовано чотири обстріли з РСЗВ і 140 артилерійських ударів.

Надійшло 88 повідомлень про руйнування та пошкодження житла, автомобілів і об'єктів інфраструктури.