Сили оборони знешкодили за минулу добу 2 825 російських окупантів і 10 засобів ППО, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно ранкового зведення генштабу, загальні бойові втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення станом на 28 листопада 2026 року особового складу – близько 1 650 986 (+2 825) осіб, танків – 12 517 (+3) од, бойових броньованих машин – 26 038 (+35) од, артилерійських систем – 52 900 (+42) од, РСЗВ – 2 312 (+6) од, засобів ППО – 1 782 (+10) од, наземних робототехнічних комплексів – 3 253 (+10) од, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 623 676 (+1 359) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 181 327 (+575) од, спеціальної техніки – 4 958 (+7) од.