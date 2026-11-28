Російський дрон атакував Харків, у одному з районів виникла пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У Немишлянському районі, внаслідок влучання ворожого дрону, пожежа", – написав він у телеграмі.
Російський дрон атакував Харків, у одному з районів виникла пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У Немишлянському районі, внаслідок влучання ворожого дрону, пожежа", – написав він у телеграмі.
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