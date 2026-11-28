28 листопада в Україні та світі відзначають День пам’яті жертв голодоморів, Всесвітній день милосердя, День працівника системи фінансового моніторингу в Україні.

День Незалежності Республіки Албанія, День незалежності Мавританії.

20 років від дня визнання (2006) Верховною Радою України Голодомору 1932–1933 років актом геноциду проти українського народу.

Православна церква вшановує пам'ять Святого преподобного Стефана Нового, Святого мученика Іринарха.

День 1741 Російська агресія - Day 1741 Russian aggression

День пам’яті жертв голодоморів

Щороку четверта субота листопада – день великого суму та скорботи для всіх українців. Ця пам’ятна дата має нагадувати про жахливі події, пов’язані з геноцидом, вчиненим стосовно українського народу. Цей, сповнений скорботи день, названо Днем пам’яті жертв Голодоморів, які мали місце в 1921-1923 рр., 1932-1933рр. та 1946-1947 рр.

Найтрагічнішим та найжахливішим за наслідками став масовий голод 1932-1933 рр. Відомо, що за цей період від голоду, штучно та планомірно впровадженим в життя верхівкою радянської влади, загинуло понад 7 мільйонів осіб. Загиблі вшановуються хвилиною мовчання, а по всій країні проходить захід під назвою "Свічка пам’яті".

Всесвітній день милосердя

28 листопада відзначають Всесвітній день милосердя або Всесвітній день співчуття. Цей день є свідченням цінностей ахімси (ненасильства) і співчуття. Ці принципи, глибоко вкорінені в різноманітній релігійній спадщині Індії, є основою цього міжнародного дня. Вперше цей день був концептуально розроблений і втілений в життя Прітішем Нанді, індійським поетом, журналістом і активістом, який задумав створити платформу, що не лише спонукатиме замислитися над цими цінностями, але й надихатиме людей на практичні зміни в усьому світі.

День працівника системи фінансового моніторингу в Україні

День працівника системи фінансового моніторингу, або День працівника системи фінансового моніторингу – професійне свято в Україні, яке відзначається 28 листопада. Цей день відзначає вагомий внесок фахівців фінансового моніторингу в утвердження України як надійного партнера у міжнародному співтоваристві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Франтішека Главачека (1876–1974), чеського публіциста, журналіста, перекладача, зокрема й творів І. Франка, Б. Грінченка та ін., громадсько-політичного діяча;

130 років від дня народження Юзефа Германовича Коффлера (1896–1943), польського композитора, музикознавця, публіциста, педагога;

90 років від дня народження Андреаса Моріча (1936–2001), австрійського славіста, історика, педагога, який сприяв зміцненню наукових зацікавлень історією України крізь призму міжнаціональної проблематики;

50 років від дня народження Сашка (Олександра Степановича) Дерманського (1976), українського письменника.

Ще цього дня:

Вперше в американському космічному польоті взяв участь представник іншої країни, ним став західнонімецький фізик Ульф Мербольд;

2000 – 26 років "касетному скандалу". Олександр Мороз оприлюднює аудіозаписи розмов президента України Леоніда Кучми щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе;

2006 – В Україні Верховна Рада визнає Голодомор актом геноциду українського народу.

Церковне свято

Святого преподобного Стефана Нового

Преподобний Стефан Новий був візантійським ченцем і святим, який постраждав за іконопочитання в VIII столітті. Народився в 715 році в Константинополі. Він став ченцем, а пізніше сповідником. Його пам'ять православна церква відзначає 28 листопада. Він відомий своїм опором іконоборчій політиці імператора, що призвело до його мученицької смерті.

Святого мученика Іринарха

Святий мученик Іринарх Севастійський – це християнський святий, який жив у II столітті в місті Севастія (нині Вірменія). За переказами, він був палачем, який катував християн, але під час страти семи жінок навернувся до віри, сповідував Христа і був убитий мечем у 303 році.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Ганна.

З прикмет цього дня:

Вважається доброю прикметою побачити сойку; якщо вона залетіла на подвір'я, це віщує вдачу на весь рік. Якщо викупатися в лазні 28 листопада, весь рік будеш здоровим. Цей день вважається сприятливим для лікування зубів.

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