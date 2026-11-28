Внаслідок російських атак на Харків та область 27 листопада постраждали 13 людей, з них десятеро в селищі Пісочин, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Увечері російські військові атакували селище Пісочин Харківського району безпілотником. Пошкоджено житлові будинки. Станом на зараз відома інформація про десятьох постраждалих, серед них троє дітей – дівчата віком 3, 9 та 16 років", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Як зазначається, у Київському районі Харкова FPV-дрон влучив у територію автозаправної станції, поранено 53-річного чоловіка. Того ж дня в районі дрон, попередньо типу "Ланцет", поцілив у технічний поверх дев'ятиповерхівки, ще один FPV-дрон влучив у покрівлю супермаркету.

У Лозовій внаслідок удару безпілотника, попередньо типу "Герань-4", пошкоджено домоволодіння. Гостру реакцію на стрес дістали 66-річна жінка та 67-річний чоловік.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/31502