Світ уперше 27 листопада відзначає Міжнародний день залучення науки до сталого розвитку, ініціативу, яку Україна започаткувала в ЮНЕСКО, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ця ініціатива, яку підтримали понад 50 країн, демонструє здатність України об'єднувати держави навколо спільних глобальних пріоритетів – навіть у той час, коли ми продовжуємо захищати свою країну від російської агресії", – написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, війна, яку розв'язала Росія, забрала життя науковців і зруйнувала дослідницьку інфраструктуру в Україні, однак наукова спільнота продовжує працювати.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2126400463184764976