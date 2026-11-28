Від початку доби 27 листопада на фронті відбулося 134 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 143 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4940 дронів-камікадзе та здійснив 1526 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на північно-слобожанському та курському напрямках зафіксували одне бойове зіткнення, на південно-слобожанському – п'ять, на лиманському – чотири, на слов'янському – сім, на костянтинівському – 11, на покровському – сім, на гуляйпільському – п'ять, на оріхівському – три. На куп'янському, краматорському та олександрівському напрямках противник не атакував.

За попередніми даними, на покровському напрямку Сили оборони ліквідували 49 окупантів і поранили 17. Знищено п'ять одиниць автомобільної техніки, засіб РЕБ, п'ять спеціальних засобів, 18 пунктів управління БпЛА, два склади боєприпасів та 20 укриттів. Крім того, знищено або подавлено 165 безпілотників різних типів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08hM43DEeS5B1P6F3Nbv5MyjXLrycgzzVBFFAcSJoNwLeWeASpwpey6dRpBpxHEf2l