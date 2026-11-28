Центральне командування Збройних сил США (Центком) 26 листопада вивело з ладу в Оманській затоці комерційне судно, яке намагалося прорвати американську морську блокаду Ірану.

"Американський військовий літак застосував високоточні боєприпаси, які влучили в кормову частину судна Pacific Archer, що ходить під прапором Палау. Унаслідок цього силова установка судна вийшла з ладу, а цивільний екіпаж не постраждав", – йдеться в повідомленні Центком.

Як зазначається, судно вийшло з іранського порту Бендер-Аббас і попри численні попередження намагався пройти через регіональні води.

За даними Центком, американські сили вже перенаправили 158 комерційних суден, екіпажі яких виконали вимоги, і вивели з ладу шість суден, що відмовилися підкоритися.

Джерело: https://www.centcom.mil/MEDIA/PUBLIC-RELEASES/Article/4660484/us-forces-disable-commercial-vessel-during-blockade-enforcement-against-iran/