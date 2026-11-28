Бундестаг у п'ятницю затвердив федеральний бюджет Німеччини на 2027 рік, який передбачає майже €12 млрд на підтримку України, повідомляє DW.

Кошти закладено за окремою статтею "Зміцнення спроможностей держав, які зазнали нападу з порушенням міжнародного права, у сфері безпеки, оборони та стабілізації". У 2027 році видатки за нею становитимуть €11,612 млрд проти €11,547 млрд у 2026 році.

Видатки на оборону мають зрости майже до €140 млрд, це найвищий рівень з часів завершення холодної війни. Депутат від СДПН Андреас Шварц пояснив таке зростання війною Росії проти України, гібридними загрозами та загальною ситуацією у світі.

Загалом бюджет передбачає видатки в розмірі €555,9 млрд, що приблизно на 6% більше, ніж цього року. Обсяг нових запозичень з урахуванням двох спецфондів перевищить €210 млрд. Більше Німеччина позичала лише у 2021 році, під час пандемії коронавірусу.

Джерело: https://www.dw.com/uk/budzet-nimeccini2027-rekordni-vidatki-na-oboronu-ukraini-12-mlrd-evro/a-80080774