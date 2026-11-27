Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що не отримував запрошення на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії на момент його від'їзду в закордонні відрядження.

"На момент, коли я відбував у відрядження, попри те, що стверджується, що запрошення надходило, я спеціально перевіряв – запрошення на участь не надходило. Повернуся з відрядження – будемо розглядати відповідні документи, відповідні запрошення", – розповів Кривонос в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, це офіційне відрядження планувалося заздалегідь. Зокрема, поїздку до Риму на запрошення міжнародних інституцій узгодили ще в жовтні, а також готувався візит великої робочої групи на тренінг до Токіо.

Кривонос також заявив про систематичний тиск, втім заперечив наявність конфлікту між правоохоронними органами. За його словами, у бюро неодноразово фіксували стеження та встановлення прослуховувальних пристроїв у детективів і керівників підрозділів, які ведуть розслідування.

"Я абсолютно переконаний, що всі кейси щодо детективів – абсолютно сфальсифіковані. І це просто чисто тиск для того, щоб змусити нас припинити нашу роботу", – сказав очільник НАБУ.

Як повідомлялось, на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань можливих порушень законодавства в сфері оборони та антикорупційної політики в понеділок не з'явився жоден із запрошених (керівник САП Олександр Клименко, директор НАБУ Семен Кривонос, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, ексголова СБУ Василь Малюк, колишній генпрокурор Руслан Кравченко), ТСК викликає їх повторно із можливістю самостійно обрати дату засідання, на якому вони зможуть бути присутні. Також ТСК проголосувала за примусовий привід на засідання комісії ексміністра оборони Михайла Федорова на 7 грудня.

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/nabu-sap-sbu-koruptsiya-rozsliduvannya-konflikt-tsk/33907105.html