Україна залишається одним з ключових постачальників продовольства для Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на зустрічі із заступником виконавчого директора ВПП Карлом Скау в Києві.

"У 2025 році Україна була другим за обсягами постачальником продовольства для ВПП, забезпечивши 10% від загального обсягу закупівель організації. Загальна вартість цих закупівель перевищила 1 мільярд доларів США", – цитує міністра МЗС України.

Як зазначається, зустріч відбулася в межах V Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Food from Ukraine. Сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі, мирні зусилля та гуманітарну ситуацію в Україні.

Сибіга наголосив, що російські атаки на українські порти та морський коридор загрожують постачанню продовольства для мільйонів людей за межами України. "Скоординовані міжнародні зусилля необхідні для відновлення свободи судноплавства в Чорному морі", – підкреслив він.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/11210