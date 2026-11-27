Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що уряд Італії не вводив в оману парламент і ЗМІ щодо українських атак у Бенгазі, а "вибачення" Зеленського це підтверджують.

"Уряд ніколи не брехав – ані перед парламентом, ані в спілкуванні зі ЗМІ щодо українських атак у Бенгазі. Вибачення Зеленського вносять цілковиту ясність", – написав він у Х.

На думку Таяні, звинувачення, висунуті проти уряду і особисто проти нього, тепер "обертаються проти тих, хто так незграбно їх озвучив". Він наголосив, що в питаннях зовнішньої політики в Італії не повинно бути розколів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в п'ятницю повідомив, українська військова операція зі знищення російських військових суден біля берегів Лівії відбулася без координації з європейськими партнерами. Він додав, що українська сторона готова до налагодження регулярного обміну відповідною інформацією з Італією.

У ніч на 22 листопада Служба безпеки України спільно з Силами оборони провели спецоперацію біля лівійського порту Бенгазі, уразивши двома групами морських дронів (загалом сімома безекіпажними катерами, спущеними на воду з "материнського судна") два російські судна. За даними СБУ, було потоплено багатоцільовий корвет Чорноморського флоту РФ "Меркурій" (проєкту 20380) разом із палубним вертольотом Ка-27 на борту, а також уражено суховантаж MV Angara, який росіяни використовували для військової логістики в межах так званого "Сирійського" та "Лівійського експресу".

23 листопада Зеленський підтвердив проведення операції, назвавши її "цілком легітимною". Глава держави наголосив, що знищений корвет був одним із найновіших у російському флоті, а вантажне судно перевозило зброю, та попередив, що українські морські операції проти ворожих цілей триватимуть.

У відповідь Міністерство закордонних справ уряду національної єдності Лівії в Тріполі виступило із заявою, в якій засудило атаку поблизу Бенгазі та закликало Київ офіційно пояснити суть і масштаб дій. У відомстві наголосили на "неприйнятності" проведення будь-яких іноземних воєнних операцій на території чи в територіальних водах Лівії та заявили, що продовження російсько-української війни не дає жодній зі сторін права переносити бойові дії в регіон. Крім того, член Президентської ради Лівії Муса аль-Коні назвав інцидент порушенням суверенітету, пригрозив зверненням до Ради Безпеки та Міжнародного суду ООН, а також закликав внести українське керівництво до переліку осіб, причетних до тероризму.

У МЗС України у відповідь зазначили, що загрозу для Лівії створили російські військові кораблі та перевізники зброї, які регулярно туди прибувають, а питання щодо інцидентів у портах варто адресувати РФ, яка використовує цивільну інфраструктуру третіх країн для своїх військових цілей і наражає їх на небезпеку. Речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що Україна має повне право завдавати ударів по законних військових цілях агресора.

Італія висловила занепокоєння з приводу нещодавніх військових операцій у східній Лівії.