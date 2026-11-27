Для того щоб Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України почав роботу, потрібно ще шість ратифікацій, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Для початку роботи Трибуналу необхідно ще шість ратифікацій, а для Комісії з розгляду претензій – ще тринадцять. Закликаю всіх партнерів якнайшвидше завершити необхідні процедури, щоб наступний рік став роком справедливості", – написав він у соцмережі Х після зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе в Києві.

За словами Сибіги, цього тижня Верховна Рада схвалила приєднання України до Керівного комітету Спецтрибуналу, загалом до участі в ньому готові 39 держав та організацій.

Сторони також обговорили новий чотирирічний План дій Ради Європи для України з бюджетом близько €70 млн.

Берсе в суботу візьме участь у заходах із вшанування пам'яті жертв Голодомору.

Як повідомлялося, Берсе прибув з дводенним візитом до Києва вранці п'ятниці.