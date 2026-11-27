Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав підрозділам Сил оборони 16 комплексів протидії технічним розвідкам (ПДТР) "Ай-Петрі", з яких 11 достроково закриває контракт на 25 одиниць для Сухопутних військ, решта піде на захист столиці.

"Сьогодні 16 станцій засобу протидії технічної розвідки йдуть на виконання контрактів. 11 станцій йдуть в командування Сухопутних військ. Це означає, що контракт субвенційної допомоги сухопутним військам на 25 штук виконан достроково. Сьогодні йдуть станції з високочастотним діапазоном, які довели свою ефективність в перериванні MESH-зв'язку і перешкоджанні шахедам, в тому числі реактивним", – сказав Порошенко під час церемонії передачі техніки в п'ятницю.

За його словами, до кінця року ще кілька партій ПДТР "Ай-Петрі" надійдуть у війська, а загальна кількість установок становитиме більше півтисячі.

Як повідомлялося, Порошенко з осені 2023 року інвестував понад 200 млн грн у виробництво систем "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних силах України. До складу кожного комплексу входить сам засіб протидії ворожим розвідкам, пікап, зарядна станція, генератор та необхідна електроніка. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони України, а 29 червня того ж року повідомив про початок співпраці з командуванням Сухопутних військ ЗСУ щодо постачання у військо цих комплексів. 9 вересня 2026 року ПДТР "Ай-Петрі" був уперше представлений на виставці з безпеки і оборонних технологій MSPO 2026, який пройшов в польському Кельце.

Минулого разу Порошенко передав військовим комплекси ПДТР "Ай-Петрі" для захисту лінії фронту та об'єктів критичної інфраструктури 18 листопада. Частина з семи переданих комплексів була відправлена на донецький напрямок фронту, частина – на захист Києва.