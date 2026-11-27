Кабінет міністрів України у п'ятницю, 27 листопада, схвалив доопрацьований до другого читання проєкт Державного бюджету на 2027 рік, врахувавши висновки Верховної Ради та рекомендації Міжнародного валютного фонду, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Це бюджет, який відповідає реаліям повномасштабної війни та ключовим потребам держави на наступний рік. По-перше, ми додатково передбачили +20,4 млрд гривень на грошове забезпечення військовослужбовців. Наступного року тільки в бюджеті України на безпеку й оборону спрямовано майже 5 трлн грн. Це рекордна сума за весь час війни – 43% ВВП нашої країни", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він зазначив, що частина цих видатків у Державному бюджеті покривається коштами Ukraine support loan від ЄС. Але повна очікувана вартість війни суттєво перевищує суму, закладену в бюджеті, тому уряд працює з партнерами і розраховує на пряму позабюджетну технічну та військову допомогу.

"По-друге, закладаємо кошти на створення фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків. Україна робить свій внесок 31 млрд гривень, або 600 млн євро. Розраховуємо, що базуючись на проведених перемовинах, усі наші партнери зроблять додаткові внески і ми досягнемо суми 3 млрд євро", – розповів прем'єр.

Крім того, майже на 7 млрд гривень було збільшено державні інвестиції, зокрема в освіту, науку, культуру та спорт. Більше коштів передбачили й на підтримку ветеранів, укриття, а також наукові та медичні проєкти.

Також зросте ресурс місцевих бюджетів – на 18,5 млрд грн порівняно з першим читанням. Загальна сума становитиме понад 1 трлн грн.

"Попереду ще багато спільної роботи з народними депутатами та міжнародними партнерами, щоб бюджет був повністю профінансований і ми отримали пряму позабюджетну матеріальну та військову допомогу. Це все ресурси для оборони, стійкості та підтримки людей", – наголосив Корецький.

Він уточнив, що у разі надходження коштів за всіма вже підтвердженими фінансовими програмами, як-то USL, Ukraine Facility, пряма допомога МВФ та інших партнерів, а також попередньо підтверджена військова допомога на саміті НАТО в Анкарі, в України залишається 70 млрд євро непокритих потреб. З них 30 млрд євро – для покриття прямого бюджетного дефіциту і 40 млрд – для потреб Сил оборони.

"Ці цифри однаково розуміють всі наші партнери. Президент досяг попередніх домовленостей про фінансування левової частки цих непокритих видатків. Далі всі органи державної влади працюватимуть, щоб домовленості були реалізовані повною мірою", – резюмував прем'єр.