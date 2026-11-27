Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з міністеркою закордонних справ Ліберії Сарою Бейсолоу Ньянті, яка прибула з візитом до України, та обговорив з нею перспективи розвитку співпраці в аграрній, освітній та медичній сферах.

"Сьогодні це перший в історії двосторонніх відносин візит керівника МЗС Ліберії до нашої країни. Сподіваємось, що він стане початком міцнішого партнерства між нашими державами. Обговорили можливі напрями, передусім в аграрній сфері, також в освіті та медицині", – написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю ввечері за підсумками зустрічі.

Він подякував Ліберії за підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в ООН, і висловив сподівання, що вона буде послідовною під час головування Ліберії у Радбезі ООН.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністерка закордонних справ Ліберії Сара Бейсолов Нянті, яка прибула до Києва, обговорили розширення співпраці, зокрема у продовольчій безпеці та у рамках ООН, особливо напередодні головування цієї країни в Раді безпеки ООН у грудні. Сторони обговорили питання зміцнення двосторонніх зв'язків, розширення торговельно-економічного співробітництва, продовольчої безпеки, освіти та цифровізації.