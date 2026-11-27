РФ у відповідь на українські ініціативи щодо деескалації в Чорному морі одразу висуває вимогу включити до домовленостей питання експорту нафти, тоді як Київ фокусується на агропродукції, а нафту вважає елементом ширшого енергетичного перемир'я, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зараз ми чекаємо відповідь від Росії. Всі наші пропозиції були передані. За кожним разом, коли ми передаємо пакет пропозицій, Росія постійно вимагає додаткові нереалістичні вимоги. Зараз теж це робить. Якщо ми говоримо про агропродукцію, то, звичайно, ми готові до такого перемир'я. Вони одразу пропонують включати нафту. Нафта може бути елементом ширшого енергетичного перемир'я", – сказав Сибіга журналістам у кулуарах конференції Food from Ukraine у п'ятницю в Києві.

За його словами, Україна готова до енергетичного перемир'я, проте воно має розглядатися комплексно – разом з усіма енергетичними компонентами, які входять у цей концепт.

"Так, ми готові до енергетичного перемир'я, але воно повинно тоді розглядатися з усіма енергетичними компонентами, які входять в цей концепт. А по Чорному морі ми фокусуємося на агропродукції і, знову ж таки, ми запропонували дієві пропозиції", – підкреслив міністр.

Глава МЗС також подякував Індії, Туреччині та Єгипту за активну роль у деескалації ситуації в Чорноморському регіоні та посередницькі зусилля.

Окремо міністр звернув увагу на те, що РФ продовжує активно використовувати інші морські маршрути, зокрема Балтійське море, через яке проходить понад 40% російського експорту, а також інші порти, у тому числі для вивезення краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

"Нам потрібен тиск, тому ця конференція теж покликана, аби ще раз привернути світову увагу до цієї проблеми, щоб Росія не перетворила Чорне море на такий собі Ормуз", – наголосив Сибіга.