Колишній міністр оборони Михайло Федоров вважає, що Україні потрібно вже зараз розробити засоби РЕБ для протидії супутникам російського угруповання "Рассвєт".

"Нам потрібно виграти час і вже зараз створити зброю – РЕБ, який буде працювати проти цього. Я сподіваюся, що хтось над цим працює. Ми також будемо над цим 100% працювати", – додав Федоров під час форуму Forbes Tech "Код червоний", передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Він також додав, що Україна має паралельно з партнерами розвивати власний супутниковий зв'язок і вивчати можливості протидії засобам такого зв'язку.

За його словами, на тимчасово окупованому півдні України, російські засоби РЕБ уже перешкоджають роботі українських Starlink.

"Тобто, 5-8 дронів наших на Starlink можуть падати, тому що росіяни вже розробили власний РЕБ, який з цим працює", – пояснив Федоров.

Окремо колишній міністр оборони також зауважив, що на міжнародному ринку наразі розвиваються щонайменше три проєкти супутникового зв'язку, які потенційно можуть стати альтернативою Starlink.

Він висловив сподівання на їхній успішний розвиток і зазначив, що найближчим часом у цьому сегменті може з'явитися конкуренція.

"Є інші моделі, коли ти не запускаєш нові супутники, а використовуєш ті, які вже є, для того, щоб створити оператора. Тобто це така ніша, яка почала активно розвиватися", – зауважив Федоров.

Він додав, що наразі альтернативні системи не мають такого самого масштабу поширення як Starlink, однак їхня кількість поступово зростатиме.

Зі свого боку пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України з посиланням на інтерв'ю заступника начальника ГУР МО генерал-майора Вадима Скібіцького британському виданню The Times зазначала, що Росія розробляє нову систему супутникового зв'язку для збройних сил під назвою "Інносєть".

У межах 10-річного плану розгортання супутникових мереж в інтересах армії йдеться не лише про систему "Рассвєт", а й про новий проєкт "Інносєть".

Крім того, за даними української розвідки, план РФ щодо системи "Рассвєт" передбачає виведення на орбіту 924 супутників до 2035 року.