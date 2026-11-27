Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував зустріч із генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Марком Рютте на полях майбутнього міністерського засідання НАТО у Брюсселі.

" Попереду важливі заходи по лінії НАТО. Найближчим часом відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі та Рада Україна – НАТО. Я запрошений на цей захід. В рамках свого перебування буду теж мати зустріч із генеральним секретарем НАТО", – сказав Сибіга на спільній пресконференції з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе у п'ятницю в Києві, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання щодо контактів української сторони з Рютте після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом цього тижня, глава МЗС не виключив, що генеральний секретар НАТО вже провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським за підсумками візиту до Вашингтона.

Водночас Сибіга повідомив, що був присутній під час попередньої розмови Зеленського та Рютте напередодні поїздки генсека Альянсу до Сполучених Штатів. За його словами, сторони "звіряли годинники" та координували сигнали, які необхідно донести до американського лідера, зокрема щодо продовження постачання Україні ракет-перехоплювачів.

"Так, звичайно, перехоплювачі, ракети для Patriot – одна з ключових позицій, яку озвучив президент Зеленський. І я впевнений, що пан Рютте також обговорював це з президентом Трампом", – зазначив міністр.

Міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 2 грудня 2026 року.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі у Флориді 25 листопада поширили спільну заяву, у якій закликали РФ утримуватися від дій, які можуть розширити її війну проти України.