Ініціатива з промислової співпраці між ЄС та Україною у сфері дронів готується до значного розширення кількості компаній-учасниць, повідомляє Rapporteur з посиланням на джерела у галузі.

"Альянс ЄС-Україна з дронів" провів лише два засідання з моменту свого запуску влітку, але вже викликав настільки великий інтерес, що незабаром його чисельність може збільшитися більш ніж утричі. За словами представників, було прийнято рішення про розширення складу альянсу з нинішніх 18 членів до 80", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що план було підтверджено Європейською комісією.

За інформацією двох джерел з галузі, найближчим часом має бути опубліковано оголошення про прийом заявок.

18 засновників-виробників дронів – по дев'ять з ЄС та України – лише нещодавно визначилися зі своєю структурою управління, обравши німецьку компанію Quantum Systems та українську UFORCE співголовами на наступні шість місяців.

У першому раунді понад 400 компаній подали заявки на вступ. Найближчим часом планується оголосити другий конкурс на прийом заявок, щоб збільшити кількість членів.

"Необхідно оновити технічне завдання, після чого дуже скоро буде оголошено новий конкурс", – зазначив один із представників.

Один із членів альянсу зазначив, що це може статися вже в грудні, оскільки додаткового схвалення з боку керівної ради не потрібно. Компанії-засновники збережуть свій ексклюзивний статус у керівництві, а зацікавлені представники галузі зможуть подати заявки на вступ у якості звичайних членів альянсу, що розширюється.

Наразі існуючі члени об'єдналися у чотири робочі групи, які зосереджуються на ланцюгах постачання, безпечній співпраці в галузі, розширенні виробництва та оперативній підготовці.

Кілька учасників висловили зацікавленість у створенні спільного ринку дронів між ЄС та Україною.

Наступне засідання групи засновників заплановано на лютий.