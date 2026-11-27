Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності схвалення ЄС макрофінансового кредиту обсягом EUR45 млрд, зазначивши, що зростання вартості війни та воєнного бюджету РФ вимагають пропорційної фінансової протидії.

"Тому ми дуже сподіваємося, що аргументи не лише України, тому що це позиція переважної більшості країн ЄС про необхідність макрофінансової підтримки України. Ціна війни зростає. Такі зараз реалії. Ворог теж, Росія, наростила свій бюджет війни і ми маємо протидіяти пропорційно та адекватно. Дуже важливо досягати паритету", – заявив Сибіга на спільній пресконференції з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе у п'ятницю в Києві, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Сибіга наголосив, що Київ вдячний всім країнам, які підтримують Україну конкретною допомогою та рішеннями, наголосивши, що "українська лінія фронту – це лінія захисту також і європейської безпеки".

"Тому рішення про підтримку України – це знову ж таки рішення про своє самозбереження, я маю на увазі європейське самозбереження. Ми не хочемо, щоб ця війна прийшла також в європейські домівки", – сказав він.

Міністр підкреслив, що важливо дотримуватись єдності, і на всі прояви чи наміри Росії розділити Європу, членів Європейського Союзу між собою, "відповідати рішуче об'єднаними рішеннями, колективними рішеннями".

"І тут треба виходити з того, що зволікання з деякими рішеннями потім може обернутися в перспективі – а такий ризик завжди існує – значно більшими видатками вже для захисту своєї країни", – додав Сибіга.

Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає виділення Україні нового кредитного пакета макрофінансової допомоги на 2027 рік загальним обсягом EUR45 млрд.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта за підсумками спеціального засідання, що відбулося 26-27 листопада у Брюсселі повідомив, що лідери країн Європейського Союзу поки що не змогли погодити нову позику для України на €45 мільярдів у 2027 році. Пропозицію підтримали 24 країни. Словаччина, Угорщина та Чехія виступають проти. До цього питання лідери повернуться у грудні.