Президент України Володимир Зеленський вручив дипломи та почесні знаки лауреатам Національної премії України імені Бориса Патона на честь дня заснування Національної академії наук в п'ятницю.

"Сьогодні Україна відзначає науковців, інженерів, вчених – усіх, хто у часи війни посилює Україну своїм інтелектом й ідеями, знаннями і винаходами, рішеннями, які такі важливі сьогодні всім… Наші цьогорічні переможці та їхні роботи саме про те, що посилює Україну, нашу енергетику, медицину, оборону, наш кіберзахист, найголовніше – все це допомагає людям", – написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, "ми відчуваємо результати кожної окремої розробки, результати нашої науки, загалом науки далекоглядної, під час війни далекобійної, науки сміливої, що змінює сьогодення, змінює війну і дає більше можливостей берегти життя наших людей, наших солдат".

Як повідомлялося, Зеленський підписав закон про заснування премії ім. Патона 6 травня 2021 року, перейменувавши Державну премію України в галузі науки і техніки, яка існувала вже раніше, для увічнення пам'яті Бориса Патона, який помер у 2020 році на 102-му році життя.