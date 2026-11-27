Теплопостачання у Києві працює у штатному режимі, а пошкодження, що виникають, цілодобово ліквідують 38 бригад "Київтеплоенерго", повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу в п'ятницю.

"Аварійні бригади "Київтеплоенерго" ліквідували основну кількість аварійних ситуацій, які виникли під час розгортання централізованої системи. Повністю підключені житлові будинки в мікрорайонах Теремки-1 і Теремки-2, де реалізуємо проєкт будівництва резервного теплозабезпечення", – сказав він.

За словами мера, в столиці цілодобово працюють 38 аварійних бригад, які щодоби усувають по 40-50 пошкоджень.

Він зазначив, що велика кількість пошкоджень у поєднанні з дефіцитом кадрів створюють значне навантаження на аварійно-відновлювальні бригади. Це може впливати на терміни ремонтних робіт, попередив мер.

Зокрема, за його словами, минулого тижня роботи були виконані на Виноградарі, щоб відновити нормативні параметри теплоносія на одному із джерел. Також ліквідовано пошкодження тепломережі на проспекті Науки. На час ремонтних робіт теплопостачання було призупинене у 30 житлових будинках, але наразі подачу теплоносія вже відновили.

Окрім того, Кличко ознайомив з іншими напрямками роботи міської влади. Зокрема, підготовлено до роботи понад 1500 пунктів обігріву загальною місткістю майже 194 тисяч осіб, у тому числі визначено і підготовлено 101 опорний пункт, які розраховані на тривале перебування 41 тис людей.

Своєю чергою Київрада ухвалила зміни до бюджету столиці на 2026 рік, передбачивши кошти для райдержадміністрацій на мобільні укриття. Також мобільні укриття на зупинках громадського транспорту встановлює "Київпастранс".

Водночас у "Києві цифровому" почала працювати нова система відстежування руху громадського транспорту, яка продовжує працювати, навіть коли супутникова навігація є нестабільною.

Також, за словами мера, завершено капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Рональда Рейгана, рух транспорту там відновлено.

До 4 грудня триватимуть роботи з монтажу головної ялинки на Софійській площі за кошти бізнесу. Святкова локація розпочне роботу 6 грудня, у день Святого Миколая. Втім, масових заходів не буде.

"Усі міські служби працюють цілодобово, іноді на межі сил, щоб оперативно долати наслідки атак, відновити пошкоджені об'єкти та надавати необхідні сервіси мешканцям", – наголосив Кличко.