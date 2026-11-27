Робота над створенням спеціального трибуналу та міжнародного компенсаційного механізму перейшла в практичну площину, запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України в Гаазі очікується наступного року, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе.

"Ми високо цінуємо центральну роль Ради Європи в питаннях відповідальності. Насамперед йдеться про спеціальний трибунал і міжнародний компенсаційний механізм. Пане генеральний секретар, завдяки вашій енергії та принциповості ця робота перейшла в практичну площину, особливо цього року. Наступного року спеціальний трибунал має розпочати роботу в Гаазі. Сподіваюся, запрацює і компенсаційна комісія", – заявив Сибіга на спільній пресконференції з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе у п'ятницю в Києві, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Глава МЗС зазначив, що громадяни України, підприємства та держава мають отримати прямі виплати за втрати та зруйноване майно. Сибіга нагадав, що вже відкриті всі 43 категорії заяв за всі типи збитків, завданих російською війною, та подано понад 200 тисяч заяв.

"Важливо все фіксувати, тому закликаю активно користуватись цим механізмом і фіксувати збитки як фізичним особам, так і підприємствам, завдані російською агресією", – наголосив Сибіга.

Також він нагадав, що цього тижня Верховна Рада ухвалила рішення про приєднання України до керівного комітету Спеціального трибуналу.

"39 держав і міжнародних організацій від Ісландії до Австралії готові долучитися. Уже маємо 10 ратифікацій та урядових рішень. Потрібно ще щонайменше 6, але я переконаний, що їх буде значно більше. Для компенсаційної комісії потребуємо ще 13 ратифікацій. І закликаємо безумовно всі держави, і тут ми спільно будемо також працювати, якомога швидше завершити процедури. Наступний рік має стати роком правосуддя", – розповів міністр.

Сибіга висловив переконання, що правосуддя невідворотне: "уся верхівка російського режиму та її поплічники понесуть відповідальність".