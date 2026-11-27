В понеділок, 30 листопада, з 08:30 до 16:00 на румунській стороні пункту пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" проводитимуть ремонт дорожнього покриття та тротуарів на мосту, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У цей час перетин кордону автомобілями через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" буде обмежений. Водіям, які планують поїздку до Румунії, радимо скористатися найближчим пунктом пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пішохідний рух здійснюватиметься у звичайному режимі.