АТ "Укрзалізниця" повідомило про продовження рух поїздів на Дніпропетровщині, а також запровадження адаптованих графіків руху та комбінації залізничних рейсів з автобусними трансферами попри регулярні обстріли.

"Попри безпекові виклики та регулярні обстріли на Дніпропетровщині, "Укрзалізниця" продовжує рух у регіоні", – йдеться у повідомленні Укрзалізниці у телеграм-каналі в п'ятницю.

У компанії додали, що усі вокзальні сервіси: місця для очікування, каси, табло, зарядні пристрої та гарячі напої перенесено в укриття для продовження їх функціонування під час повітряних тривог.

Зазначається, що фахівці "Укрзалізниці" щовечора визначає на наступну добу актуальний план курсування потягів та стиковок. Зокрема, частина поїздів прямуватиме до Дніпра, а ще частина – до Олександрії, Знам'янки й Кам'янського, звідки пасажири зможуть продовжити маршрут приміським поїздом або автобусом.

"Інформацію про маршрути та пересадки повідомляємо пасажирам через оперативні сповіщення, а також оголошення провідників і працівників вокзалів", – йдеться у повідомленні.

Водночас, в компанії зауважили, що продовжують стежити за безпековою ситуацією, щодня оновлюють план руху поїздів та просять пасажирів стежити за оперативними повідомленнями УЗ та оголошеннями працівників на вокзалах.