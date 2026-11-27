Кількість постраждалих внаслідок удару російських окупантів по цивільному підприємству в Малинській громаді Житомирської області в п'ятницю вдень зросла до 12, загинув один житель Малина, повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Загинув 40-річний містянин. На місці події працюють поліцейські, медики, рятувальники та інші екстрені служби. Серед постраждалих – місцеві жителі віком від 23 до 61 року. Всім їм надають необхідну медичну допомогу", – повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Вибухотехніки обстежують територію ураження, виявляють та проводять заходи для знешкодження вибухонебезпечних предметів та закликають громадян бути обережними в разі виявлення підозрілих предметів, боєприпасів та їхніх уламків.

Раніше очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомляв про одного загиблого та двох постраждалих внаслідок удару.

Як повідомлялося, 25 листопада окупанти також завдавали ударів по Малинській громаді, внаслідок яких на декількох локаціях виникли пожежі, були пошкоджені будівлі різного призначення та вантажні автомобілі. Тоді одна людина загинула, п'ять постраждали, одну врятували надзвичайники з палаючої кабіни вантажівки.