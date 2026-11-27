Уже 23 тис. учнів та учениць зі 100 шкіл України тестують гейміфікацію в державній освітній екосистемі "Мрія", повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Уже 23 тисячі учнів та учениць зі 100 шкіл України тестують гейміфікацію в державній освітній екосистемі "Мрія". За перший місяць пілотування школярі заробили 2 мільйони мрійок – внутрішньої валюти, яку можна отримати за регулярне виконання домашніх завдань, дослідження нових тем і покращення власних навчальних результатів", – йдеться в повідомленні міністерства.

Там нагадали, що гейміфікацію в державній освітній екосистемі запустили, щоб допомогти дітям формувати корисні навчальні звички, помічати власний прогрес і підтримувати інтерес до навчання.

"В основі ігрових механік – не високі оцінки, а щоденні зусилля дитини. Так школярі з різним рівнем навчальних досягнень можуть отримувати винагороду за регулярність, наполегливість і бажання дізнаватися нове", – додали у відомстві.

Зазначається, що за місяць пілотування діти виконали майже 83 тис. різних завдань і понад 132 тис. разів пройшли "Кмітливки" – короткі щоденні вікторини на різні пізнавальні теми, завдяки яким діти можуть в ігровому форматі досліджувати світ, розширювати кругозір і здобувати нові знання поза межами шкільної програми.

Зароблені за це бали школярі можуть обмінювати на подарунки в крамничці, яку наповнюють українські бізнеси – від великих національних компаній до локальних брендів. За перший місяць пілотування діти вже обміняли мрійки на 535 подарунків.

"Сьогодні в крамничці "Мрії" доступно понад 92 тисячі пропозицій від 23 українських брендів. За зароблені мрійки діти можуть отримати книжку улюбленого автора, квитки в кіно чи іграшку, а можуть інвестувати у власне навчання – наприклад, відвідати розмовний клуб з англійської або отримати заняття з репетитором", – цитує співкерівника "Мрії" Олександра Павленко пресслужба

В Міносвіти зазначили, що після завершення пілотування гейміфікація стане доступною для учнів усіх закладів освіти, підключених до "Мрії".

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія". Наразі у "Мрії" понад 1 млн користувачів та підключено майже 5 тис. шкіл.

В кінці жовтня 2025 року Кабінет міністрів розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту. В травні 2026 року пілотний проєкт "Мрія.Дошкілля" стартував в 40 закладах дошкільної освіти України.

В середині листопада 2025 року, на освітній платформі з'явився розділ "Позашкілля", де було розміщено понад 6 тис. гуртків. На вересень 2026 року у "Мрія.Позашкілля" можна було знайти понад 8 тис. гуртків і секцій (спорт, мистецтво й музика, програмування, наука, техніка та скаутинг). Понад 350 шкіл створили в системі власні гуртки та групи.

У вересні 2026 року в Міністерства цифрової трансформації заявили, що "Мрія" впроваджує пілот національної гейміфікації, що передбачатиме появу у застосунку трьох нових форматів, як от внутрішня валюта "мрійка", короткі щоденні вікторини на різні теми ("кмітливки") та віртуальний простір, де накопичені мрійки можна буде обміняти на квитки в кіно чи заняття з репетиторами.

У жовтні 2026 року Мінцифри анонсувало, що у грудні має розробити та подати законопроєкт щодо функціонування освітнього застосунку "Мрія" та використання електронних документів про освіту.

Очікується, що документ врегулює на законодавчому рівні засади функціонування "Мрії" та використання е-документів про освіту.

Крім того, у грудні Мінцифри та державне підприємство "Дія" мають забезпечити функціонування модулів штучного інтелекту в "Мрії". Очікується, що це дасть змогу скоротити час підготовки вчителів до уроків, покращити використання аналітики успішності та відвідуваності й оптимізувати формування розкладу.