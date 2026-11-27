Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади бригаді "Буревій" Національної гвардії України ще півтори тисячі БпЛА різних типів.

"Відправили захисникам на передову від громади столиці чергову партію вкрай необхідної допомоги! До бійців 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов" поїхали ще 1500 FPV-дронів різних типів", – написав Кличко в Телеграм у п'ятницю.

Він також зазначив, що від початку року Київ відправив військовим різних бригад загалом уже понад 84 тис 500 БпЛА.

"Нагадаю, загалом цього року місто спрямовує на підтримку захисників вже 6 млрд грн. Київ допомагав і продовжить допомагати нашим героїчним захисникам", – наголосив Кличко.