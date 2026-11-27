Вищий кримінальний суд Республіки Хорватія на засіданні в понеділок, 23 листопада, задовольнив апеляційну скаргу захисту громадянина України Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронні органи підозрюють у причетності до пошкодження газопроводів "Північний потік".

Як повідомляється на сторінці юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери" у Facebook в п'ятницю, яка займається захистом українця, Вищий кримінальний суд скасував рішення суду хорватського міста Пула від 18 вересня 2026 року про передачу Журавльова Німеччині та направив справу на повторний розгляд.

"Апеляційний суд визнав передчасними висновки суду першої інстанції та зобов'язав його отримати від німецьких судових органів додаткові роз'яснення щодо співвідношення двох європейських ордерів на арешт, правової кваліфікації та меж кримінального переслідування. Суд також наголосив на необхідності забезпечення прав особи, правової визначеності та справедливості процедури передачі", – йдеться в повідомленні.

В компанії назвали це рішення "важливим процесуальним результатом роботи команди захисту Журавльова", але зазначили, що питання його передачі Німеччині залишається відкритим.

Як повідомлялося, 19 серпня прокуратура Німеччини затримала Журавльова в Хорватії та оголосила йому підозру в спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановили вибухівку на газопроводах "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" в Балтійському морі у 2022 році. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини. Адвокати Журавльова на початку вересня зазначали, що суд про екстрадицію перенесли, оскільки німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацю – "воєнний злочин".

Це була третя спроба німецьких слідчих його затримати. У 2024 році Журавльова намагалися заарештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну.

24 вересня суд в Пулі ухвалив рішення про екстрадицію Журавльова до Німеччини, але 29 вересня стало відомо, що той звернувся до влади Хорватії із заявою про політичний притулок, оскільки вважає, що в Німеччині не матиме можливості на справедливий суд. Водночас, за словами адвоката Миколи Катеринчука, це звернення саме по собі не зупиняє процедуру екстрадиції.